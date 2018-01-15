جامعة نجران تعلن المواعيد الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت جامعة نجران ممثلة بعمادة، اليوم الإثنين، القبول والتسجيل عن مواعيد وآلية عدد من المواعيد الأكاديمية المهمة للطلاب والطالبات خلال الأسبوعين الأولين من بدء الفصل الدراسي الثاني وذلك حسب التقويم الجامعي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة حددت الأحد الرابع من جمادى الأولى موعداً لبدء التقديم للتحويل الداخلي، والتحويل الخارجي من الجامعات إلكترونياً، واستقبال نماذج المعادلات لمدة أربعة أيام، إضافة إلى بدء استقبال طلبات إعادة القيد.

كما يتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الكترونياً حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع، كذلك استقبال طلبات الزائرين من جامعات أخرى لـ3 أيام، إلى جانب بدء معالجة تسجيل الجداول من خلال الحذف والإضافة وتعديل الشعب عبر البوابة الإلكترونية وذلك حتى يوم السبت الـ 10 من الشهر القادم.

وأضاف العمري، أن العمادة حددت الأحد 11 جمادى الأولى موعداً لبدء معالجة الجداول من خلال مسجلي الكليات لمن تسجيلهم أقل من 12 ساعة، والمتوقع تخرجهم، كذلك الطلاب المحولين وذلك عبر البوابة الإلكترونية.