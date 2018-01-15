4 فوائد لتناول الجرجير يوميًا

متابعات(صدى):

يتميز “ الجرجير ” بأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وخصائص مضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية الهامة؛ مما يساعد على تحقيق فوائد صحية عديدة للجسم.

وهناك العديد من فوائد الجرير ومنها :-

يساعد تناول الجرجير على الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي وذلك لاحتوائه على مضادات للأكسدة اللوتين وبيتا كاروتين اللتين تحدان من الإصابة بالسرطان.

ويحتوي أيضاً الجرجير على فيتامين C الذي يساعد على الحد من الإجهاد التأكسدي الناجم عن السرطان والوقاية من الأورام، بالإضافة إلى احتواء الجرجير على حمض الفوليك الذي يساعد على انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضحت الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك مثل الجرجير يساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويساعد الجرجير على خفض نسبة الكولسترول في الدم؛ مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض القلب المزمنة.