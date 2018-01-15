” البيئة ” : إصابتين بإنفلونزا الطيور H5N8 في الدمام وضرماء

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل إصابتين جديدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الدمام وضرماء .

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الاندلاعة بلغ 3235 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة.

كما أوضحت الوزارة أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 17 بلاغ تم مباشرتها جميعاً، إضافة إلى 32 استفساراً حول المرض وأعراض إصابة الطيور به.

كما بينت الوزارة استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في كافة مناطقة المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.