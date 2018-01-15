بالصور.. انطلاق الجيل الجديد من مركبة البيك اب شيفروليه سيلفرادو 2019

واشنطن(صدى):

أطلقت شركة جنرال موتورز الجيل الجديد من مركبة البيك اب شيفروليه سيلفرادو 2019 ، قبل ساعات من انطلاق فعاليات معرض ديترويت للسيارات .

وسبق ونشر الصانع الأمريكي صوراً رسمية أولية لمركبة سيلفرادو 2019 على الشبكة العنكبوتية ، لتقوم الشركة بإطلاق هذا البيك اب بشكل رسمي في حدث خاص قبل أن تزين سيلفرادو الجديدة منصة شيفروليه في معرض ديترويت للسيارات .

وحصلت شيفروليه سيلفرادو 2019 على تصميم جديد جريء ومميز لتنافس بقوة ، تضمنت التغييرات واجهة أمامية جديدة تظهر ملامح هجومية وعصرية تؤكد قدرات هذه المركبة على اقتحام أصعب الطرق الوعرة مع شبك أمامي عريض أسود اللون تحيط به مصابيح LED مستمدة من السيارات الاختبارية أسفله صادم جديد يحتوي على مصابيح ضباب ، وحصل هيكل هذه المركبة على انحناءات لتوفر أكبر قدر من الديناميكية الهوائية.

كما وصلت التجديدات بكثافة على تصميم سيلفرادو من الخلف لتحصل على حوض تخزين مع أبواب يحمل كتابة كبيرة باسم Chevrolet ، وحصلت المركبة على صادم خلفي جديد ومصابيح LED خلفية وعادم بمخرجين من الكروم الفضي .

أصبحت سيلفرادو أطول بمقدار 1.6 إنش وزاد طول قاعدة عجلاتها بمقدار 3.9 إنش ، كما قل وزنها بمقدار هائل وصل إلى 204 كيلوغرام بفضل استخدام الألومنيوم بكثافة ، وحصلت على نظام تعليق هوائي مدمج بالكربون .

داخلية شيفروليه سلفرادو 2019 لم تحصل على تغييرات جذرية مثل الهيكل الخارجي ، ولكن الصانع الأمريكي وفر نظام تشغيل – إيقاف ، ومساحة إضافية في المقصورة بقدر 3 إنش لنسخة الغمارتين ، وزادت مساحة التخزين في مقاعد الصف الثاني .

ميكانيكياً ستتوفر شيفروليه سيلفرادو 2019 بالخيارات التالية من المحركات :

محرك V8 سعة 5.3 لتر ، يمكن تعطيل عمل 7 سلندر من أصل 8 سلندر في حال القيادة بسرعات بسيطة على الطرق المعبدة لتوفير استهلاك البنزين .

محرك V8 سعة 6.2 لتر ، يمكن تعطيل عمل 7 سلندر من أصل 8 سلندر في حال القيادة بسرعات بسيطة على الطرق المعبدة لتوفير استهلاك البنزين .

محرك ديزل 6 سلندر سعة 3 لترات مع تيربو .

تتصل هذه الخيارات من المحركات بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 10 سرعات .

ستنافس سيلفرادو بالتحديد كلاً من فورد اف 150 و رام 1500 .

مازالت جنرال موتورز متحفظة على سعر شيفروليه سيلفرادو 2019 حتى هذه اللحظة .