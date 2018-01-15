إعادة فتح التحقيقات ضد اللاعب المعتزل ” ألونسو ” لتهربه من الضرائب

نواف السالم(صدى):

ذكرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الإسبانية، أن المحكمة المختصة بالعاصمة مدريد، أعادت فتح التحقيقات القضائية بشأن اللاعب المعتزل شابي ألونسو بسبب تهربه الضريبي، حين وجوده ضمن صفوف نادي ريال مدريد بين الفترة 2010 حتى 2012.

وأضافت الصحيفة، أنه منذ عام مضى كان هناك التماس مقدم بحفظ التحقيق من المدعي العام خوسيه خافيير بولو بتلك القضية.

وتابعت، إعادة فتح التحقيق جاء بهدف البحث حول الحقوق التسويقية في العقود الخاصة باللاعب والتي تخص تهربه من الضريبة الخاصة بوزارة المالية.

وأكملت انه كان هناك اتهام يخص اللاعب بإدارة حقوقه التسويقية من خلال شركة تتواجد في ماديرا البرتغالية، وهذا يعد امرا غير شرعيا للتهرب من دفع الضرائب بالنسبة للقانون في إسبانيا.