أردوغان يتورط في اعتراض طائرات الإمارات.. ومصادر تؤكد: طيار تركي يقود المقاتلات القطري

طلال الضوي(صدى):

تداولت أنباء، اليوم الاثنين، حول مساندة تركيا لقطر في اعتراض مقاتلات قطرية إلى طائرتين مدنيتين إماراتيتين، ومساعدتها على تنفيذ مهمتها.

وأكد مصدر أن طيار تركي كان في أحد المقاتلات التي اعترضت مسار الطائرتين، موضحًا أن التهديد كان باللغة الإنجليزية وقبل ساعات من وصول تميم بن حمد إلى تركيا.

وكانت مقاتلات قطرية اعترضت اليوم طائرتين مدنيتين إماراتيتين في أوقات مختلفة، أثناء سيرهما في مسار دولي ومدني محدد ومعروف.