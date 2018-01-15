بالدليل.. صحيفة إماراتية تفضح ” فبركة ” فيديو ” آل ثاني “

طلال الضوي(صدى):

فضحت صحيفة إماراتية، اليوم الإثنين، تنظيم الحمدين القطري الإرهابي، كاشفة عن الكثير من المعلومات تفيد بدعم قطر للإرهاب بالمنطقة العربية، وتورطها في تمويل العمليات الإرهابية.

وقالت الصحيفة، إن مقطع الفيديو الذي انتشر أمس، لأحد أبناء أسرة آل ثان المعارضين لحكم تميم بن حمد، هو عبارة عن فبركة ” مفضوحة ” لاستهداف دولة الإمارات من خلال حملة ممنهجة من الدوحة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الدليل على فبركة هذا المقطع، هو استجارة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بطل الفيديو، بالإمارات حرصاً على سلامته، وهو ما قابلته الإمارات بالموافقة عليه.

واستكملت الصحيفة، أن آل ثاني، انتقل إلى الإمارات بمحض إرادته وطلبه لاجئاً إليها من التضييق الذي مارسته حكومة قطر عليه، وقد قوبل بمنتهى الترحاب في الإمارات وتم تلبية جميع طلباته ومنها أن يظل بعيداً عن الأضواء، وكان دائمًا حر التصرف بتحركاته.

وتابعت الصحيفة أنه بمجرد طلبه مغادرة الدولة تم تسهيل كافة الإجراءات دون أي تدخل يعيق هذا الأمر.

وبذلك فإن تنظيم الحمدين يواصل الاعتداءات والإساءات والأباطيل، التي يقوم بها، بدلاً من الالتفات إلى الحقائق والعودة إلى شعبه.