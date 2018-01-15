بعد اعتراضها طائرتين مدنيتين إماراتيتين.. خبير سياسي يطالب بمحاسبة قطر

طلال الضوي(صدى):

علق الخبير في الشئون السياسية والاستراتيجية أمجد طه، اليوم الإثنين، على اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين صباح اليوم أثناء تحليقهم في مسارات دولية ومدنية محددة ومعروفة.

وأكد ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الرحلات مجدولة ومعروفة، مشيرًا إلى أن قطر وبأمر من إيران وتنسيق مع تركيا خططوا لتعريض حياة الركاب العرب والخليجيين إلى الخطر.

وطالب ” طه ” محاسبة قطر على هذا العمل غير المبرر وخرقها للعهود الدولية، قائلًا ” هذه الرحلات مجدولة ومعروفة وإذا كان أي اعتراض لنظام قطر..لـ أعلن عنها! ولكن نظام قطر وبأمر من إيران وتنسيق مع تركيا خطط لهذا الأمر وقامت مقاتلاته بتعريض حياة الركاب العرب والخليجين إلى الخطر هو عمل غير مبرر وخرق للعهود الدولية، وستتم المحاسبة ” .