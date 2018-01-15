وظائف شاغرة للسعوديات بالبنك العربي الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك العربي الوطني، عن توفر 20 وظيفة شاغرة للسعوديات، عبر موقعه الإلكتروني، وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأوضح البنك أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات عدة، ويأتي ذلك ضمن برنامج تدريب الخريجات.

الوظائف المتاحة هي :

– محاسبة.

– المالية.

– تسويق.

– اقتصاديات.

– نظم المعلومات الإدارية.

– هندسة صناعية.

– الهندسة المالية.

– الرياضيات.

– علم التخمين.

وأشار البنك أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك منذ تاريخ 14 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي : هنا