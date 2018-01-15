4 علامات تؤكد عدم رضى الزوجة عن الحياة الزوجية

متابعات(صدى):

أكدت خبيرة في العلاقات الزوجية ، أن هناك بعض الدلالات التي لا يمكن تجاهلها والتي تدلّ الى عدم رضى الزوجة عن الحياة الزوجية.

1- تخلق الأعذار لعدم ممارسة الجماع بشكل دائم: إن كانت الزوجة غير راضية عن حياتها الحميمية، ستحاول قدر الإمكان تفادي ممارسة الجماع ، لذلك ستخلق الأعذار في كلّ مرة يحاول فيها زوجها التقرّب منها.

2- تصبح العلاقة الحميمية بالنسبة إليها واجباً فقط لا غير: قد تمارس المرأة غير الراضية عن حياتها الحميمية الجماع مع زوجها لتأدية واجبها فقط لا غير، فيصبح الجماع بالنسبة إليها مجرّداً من العواطف، وتتجنّب مداعبة الشريك قبل الجماع وأثناءه.

3- لا تعانق زوجها أو تبقى بقربه بعد ممارسة الجماع: هذا التصرّف يدلّ الى أن الزوجة غير سعيدة وتشعر بالإشمئزاز تجاه الزوج.

4- تبدو باردة أثناء الجماع: قد تبدو الزوجة باردة وغارقة في عالم آخر أثناء الجماع. هذا التصرّف اللا إرادي قد يدلّ الى أنّها غير راضية على حياتها الحميمية.