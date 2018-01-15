استقالة طبيبة روسية بسبب ” الرقص الشرقي “

موسكو(صدى):

قدمت طبيبة روسية، ورئيسة قسم الطوارئ، استقالتها من مستشفى كراسنويارسك، بعد انتشار مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي تؤدي ” رقصة شرقية ” في حفلة رأس السنة.

وقال أندريه لوبتشينكو ممثل مستشفى كراسنويارسك لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، بأن الطبيبة استقالت بعد انتشار فيديو الرقص الشرقي في وسائل الإعلام.

وأضاف لوبتشينكو إن الطبيبة كتبت بنفسها طلب الاستقالة ، كما طلب من كل الحاضرين لهذا الحفل شرحا لإدارة المستشفى عن الواقعة.

يذكر أنه لا يسمح للأطباء بإقامة مثل تلك الحفلات في المؤسسات الطبية.