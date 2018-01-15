محام دولي: ما فعلته قطر جريمة دولية تستوجب العقاب

طلال الضوي(صدى):

أوضح المحامي المصري الدولي خالد أبو بكر، اليوم الأثنين، أن قيام مقاتلات قطرية باعتراض طائرة الإمارات المدنية، جريمة دولية.

وقال ” أبو بكر ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إعتراض طائرات مدنية اماراتيه من قبل قطر ، جريمة دولية تستوجب العقاب وتعرض حياة الأبرياء للخطر “.

وذكرت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أن مسار الطائرتين، اللاتي تم اعتراضهم من قبل المقاتلات القطرية، ملاحي دولي ومدني ومتاح ومعروف، موضحة أن قطر لم تعترض على هذا المسار مسبقًا، لافته إلى أن عملية الاعتراضت تمت بشكل خطير وغير مسموح بها وفق المعايير الدولية ما يشكل خطرًا على الركاب والطاقم.