بالصور..صحة القصيم تشارك في التجربة الفرضية بمحطة القطار سار
شاركت صحة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، بالتجربة الفرضية بمحطة القطار ” سار ” ، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وقال الحساب الرسمي لصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” ، ” شاركت ” الصحة ” بـ القصيم ، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتجربة الفرضية بمحطة القطار ” سار “.
وأضاف:” وتم تفعيل خطة الطوارئ الصحية، وإخراج خمس فرق طبية لموقع الحادث وإنشاء منطقة الفرز والمعالجة الطبية الميدانية، ، وإخلاء المصابين للمستشفيات بمشاركة فرق الهلال الأحمر ” .
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