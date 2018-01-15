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بالصور..صحة القصيم تشارك في التجربة الفرضية بمحطة القطار سار

بالصور..صحة القصيم تشارك في التجربة الفرضية بمحطة القطار سار
سالم المطيري(صدى):

شاركت صحة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، بالتجربة الفرضية بمحطة القطار ” سار ” ، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وقال الحساب الرسمي لصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” ، ” شاركت ” الصحة ” بـ القصيم ، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتجربة الفرضية بمحطة القطار ” سار “.

وأضاف:” وتم تفعيل خطة الطوارئ الصحية، وإخراج خمس فرق طبية لموقع الحادث وإنشاء منطقة الفرز والمعالجة الطبية الميدانية، ، وإخلاء المصابين للمستشفيات بمشاركة فرق الهلال الأحمر ” .


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