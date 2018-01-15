النجم الساحلي يرفع شكوى لـ ” فيفا ” ضد الاتحاد بسبب العكايشي

نواف السالم(صدى):

رفع نادي النجم الساحلي التونسي، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، ضد نادي الاتحاد، بسبب لاعبه أحمد العكايشي.

ويأتي سبب الشكوى لعدم التزام الاتحاد بسداد مستحقات انتقال المهاجم التونسي البالغة مليونين و50 ألف يورو.

وقال عادل غيث، سكرتير عام نادي النجم الساحلي، والمسؤول المباشرعن الملف: ” رفعنا شكوى رسمية إلى الفيفا، وطالبنا خلالها بتوقيع عقوبات مالية وإدارية أخرى على الاتحاد لعدم التزامه بسداد المستحقات المتأخرة من صفقة انتقال أحمد العكايشي “.