خبير أمريكي يزعم بإمكانية إحياء الجثث خلال 10 أعوام

واشنطن(صدى):

زعم خبير أمريكي بولاية ميشيغان يدعى دينيس كوالسكي، أنه يمكن للجثث البشرية المجمدة أن تعود إلى الحياه بعد 10 سنوات.

ويعمل الخبير رئيسا لمعهد cryonics، الذي يدير بالفعل عملية تجميد البشر، حيث وقع حوالي 2000 شخص في المعهد على وثائق تجميدهم بعد الموت.

وقال كوالسكي ذو الـ49 عاما، إذا أخذنا على سبيل المثال عملية إنعاش القلب والرئتين، كان من الممكن أن تبدو أمر غير مصدق قبل 100 سنة، والآن هي واقع.

ويمتلك المعهد حاليًا بالفعل، 160 مريضا مجمدا في خزانات مخصصة من النيتروجين السائل، ويعتمد في التجميد على تطور الطب الحديث، ومدى تقدم التكنولوجيا مثل خلايا الجذعية.

ويعرف العلاج بالتبريد، بأنه فن تجميد الجسم الميت أو أجزاء منه من أجل الحفاظ عليه.