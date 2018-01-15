حليمة بولند تثير ضجة بصورها بالحجاب من داخل الحرم

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة من الصور من الكعبة الشريفة خلال أدائها لمناسك العمرة.

وظهرت حليمة بولند في الصور وهي ترتدي الحجاب وبدون مكياج وعلقت على إحدى الصور قائلة: ” اعتمرنا الحمد الله أنا وأهلي وربي يتقبل إن شاء الله ” .

وعلى صورة أخرى كتبت: ” شعور براحة نفسية كبيرة، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، أحبكم فانزاتي ” ، مما أثارت جدلا بين متابعيها حيث انتقد البعض نشرها للصور والتعليقات داخل الحرام، بينما تمنى الآخرون لها استمرار هذا الشعور.

