المرور : خدمة ” تم ” تتيح إمكانية الاستعلام عن المخالفات المروية

علي القحطاني (صدى):

أوضح المرور السعودي أن خدمة ” تم ” تتيح للشركات إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية والمركبات والتحقق من معلوماتها.

وقال المرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تتيح خدمة (تم) للشركات إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية، والمركبات والتحقق من معلوماتها، والاستعلام عن معلومات المركبات والاستعلام عن تأمين المركبة “.

وأضاف:” يمكن أيضا التحقق من معلومات المركبة والمالك، والاستعلام عن رخص القيادة والاستعلام عن تأمين المركبة وعن المخالفات المرورية المدفوعة وإصدار وتجديد رخص السير ” .