10 أخطاء تقلل من عمر سيارتك تعرف عليها

متابعات(صدى):

غيرت السيارة حياة الكثير من الاشخاص من خلال توفيرها حرية الحركة والتنقل، كما أثرت في اماكن سكنهم ومواقع عملهم وكيفية قضاء عطلهم واوقاتهم.

مع كل هذه الاهمية للسيارة أصبح من الضروري الاعتناء بها لتخدمنا لاطول مدة ممكنة، لكن البعض يقع باخطاء قد تدمر سيارته من دون علمه.

اليك 10 أخطاء يفعلها السائق تقلل من عمر سيارته.

1. لا تضع يدك على القير الاتوماتيكي أثناء القيادة لأن ذلك يزيد الحمل والاحتكاك بين التروس ما سيسبب تلفها في المستقبل .

2. اثناء المرور باللفات القاسية او نقاط الدوران الى الخلف حاول التقليل من سرعة السيارة حتى لا تضر بمقصات السيارة.

3. عند ارتفاع حرارة السيارة وانخفاض مستوى المياه بالردياتر .

4. قم بتزويد السيارة بالمياه بدرجة حرارة معتدلة اثناء تشغيل المحرك حتى لا تصطدم المياه الباردة بمعدن الردياتر وتتسبب بتلفه .

5. تحقق دائما من ضغط اطار الاطارات وجودتها باستمرار، لان لديها تأثير مباشر على نظام تعليق السيارة .

6. لا تزيد من سرعة السيارة بشكل مفاجىء اذا كانت سيارتك بقير اوتوماتيكي فهذا يؤثر سلبا على عمر القير .

7. عند تغييرك لزيت المحرك لا تستخدم عملية شفط الزيت، فمن الافضل فك فلتر الزيت من الاسفل .

8. استخدم البنزين حسب نوع محرك سيارتك، فلا تستخدم بنزين 90 أو 92 اوكتان اذا كانت السيارة تعمل بالكربيراتر .

9. لا تزد من الحمولة في حقيبة السيارة الخلفية لأنه سيؤثر على نظام التعليق الخلفي، الى جانب أنه سيغير من مستوى اضاءة السيارة الامامية بسبب الوزن في الخلف .

10. اذا اردت ان تركن السيارة لفترة طويلة لا ترفع المكابح اليدوية، قم بوضع احجار امام اطارات السيارة كي لا تتلف مكابح سيارتك.