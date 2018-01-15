كراني: غدا أطول موجة برد قطبية تسود المملكة هذا الشتاء

حمود العنزي(صدى):

أوضح حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء يشهد موجة برد قطبية تسود جميع أجواء المملكة، وتعد أطول وأبرد موجة لهذا الشتاء.

وقال كراني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” موجة الثلاثاء 23 يناير تبدأ على الشمالية الغربية وتعتبر أطول وأعنف وأبرد موجة برد قطبية تسود أجواء المملكة شتاء هذا العام ” .

وأضاف: ” وتمتد الأربعاء والخميس والجمعة على الشمال، والغربية نهاية الجمعة، وفجر السبت على الوسطى والشرقية، الأحد دفئ نسبي، وتعاود الاثنين النشاط والتحرك جنوباً ” .