بالفيديو.. إيرانيون يحرقون أحد مقرات الحرس الثوري بـ ” هرمزكان “

طهران(صدى):

يستمر نظام الملالي في تجاهل ثورة الشعب الإيراني، الذي رفع راية ” لا للتراجع ” ، بعد أن بدأوا في رفض سياسات النظام الفاسدة.

وتزامنًا مع استمرار الاحتجاجات الإيرانية تداول مستخدموا التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد قيام إيرانيون بحرق، أحد مقرات الحرس الثوري في محافظة هرمزكان.

وردد المتظاهرون الغاضبون الهتافات ضد نظام الملالي، مطالبون باسقاطه.