بالفيديو.. إيرانيون يحرقون أحد مقرات الحرس الثوري بـ ” هرمزكان “
يستمر نظام الملالي في تجاهل ثورة الشعب الإيراني، الذي رفع راية ” لا للتراجع ” ، بعد أن بدأوا في رفض سياسات النظام الفاسدة.
وتزامنًا مع استمرار الاحتجاجات الإيرانية تداول مستخدموا التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد قيام إيرانيون بحرق، أحد مقرات الحرس الثوري في محافظة هرمزكان.
وردد المتظاهرون الغاضبون الهتافات ضد نظام الملالي، مطالبون باسقاطه.
#فيديو .. إيرانيون يحرقون أحد مقرات #الحرس_الثوري في محافظة #هرمزكان ويرددون هتافات ضد النظام.#همسايه #إيران_تنتفض #تظاهرات_سراسرى #مرگ_بر_خامنه_ای #IranianProtests #قيام_سرايرى #اعتراض_سراسرى #اعتصاب_سراسری #زندان_اوین pic.twitter.com/VbeIXv2Szc
— همسايه (@Hmsayh) January 15, 2018
اترك تعليقاً