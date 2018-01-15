بالفيديو..ميريام فارس تعنف حارسها لتصرفه مع معجب

أماني الغامدي(صدى):

عنفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حارسها خلال حفلها الأخير بالقاهرة ، لتصرفه المُسئ تجاه أحد المعجبين .

وكان الحارس العملاق يحاول إبعاد أحد المعجبين الذي اقترب من المسرح الذي تعتليه ميريام فارس، وبالتالي فهي لم تقف ساكنة بل صرخت في حارسها: ” أنا ناديت عليه وطلبت منه الصعود للمسرح.. فما مشكلتك؟ ” ليتوقف حارسها عن التصرف بعنف تجاه المعجب ويتوجه إليها هامساً بتفسيره في أذنها.

ميريام فارس لم تتوقف عند هذا الحد، بل طلبت من المعجب مشاركتها الرقص على المسرح وتسجيل مقطع فيديو معها وهما يرقصان، ثم سألته: ” لقد رأيتك ترقص هناك.. هل ستعلمني رقصة جديدة؟” ليبدأ بالفعل المعجب في خطواته الراقصة بشكل يملؤه الحماس.