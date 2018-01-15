بعد موجة الغضب ضده.. العكايشي يقدم وعودا مرضية للجمهور

ماجد محمد(صدى):

توجه اللاعب التونسي بنادي الاتحاد السعودي، أحمد العكايشي، برسالة لجمهوره، ردا على موجة الغضب المشتعلة ضده، بعد انتهاء مباراة الكلاسيكو أمام نادي الهلال بنتيجة تعادل 1-1، أمس السبت، في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، جمهور الاتحاد الحبيب لا تظنوا اني أقل حزنا وحسرة منكم على ضياع الفوز في مباراة الهلال”.

وأضاف، صحيح أن التوفيق خانني والحظ عاندني، ولكني أعدكم بأن نتقاسم الفرحة في المباراة القادمة واسعدكم بالاهداف والفوز.

و كان قد أهدر العكايشي، أثناء المباراة، بضع فرص سهلة، إذا انتهزها كانت تغيرت النتيجة تماما، وانتهت المباراة بترجيح كفة الاتحاد.

وعليه أطلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، حمله ضد اللاعب مطالبين بفسخ عقده، وساخرين من الفرص التي أهدرها.