محاكمة خلية إرهابية تدعم تنظيم داعش بالجزائر

الجزائر(صدى):

استلمت المحكمة الجزائرية المتخصصة الدعوى المقدمة ضد 11 سوريا مقيم، يعملون في مهنة سائقي معدات ثقيلة، بتهمة انتهاج المنهج التكفيري وتأييد داعش، وحضر الجلسة اليوم ثلاثة فقط منهم.

وارتكب المتهم الرابع الجرائم التالية: تأييد المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأييده تنظيم داعش واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين للتنظيم ، وكذلك المتهم الخامس يؤيد تنظيم داعش الإرهابي ويجتمع أيضا مع أشخاص مؤيدة للتنظيم ويتستر عليهم وعلى الأشخاص الذين يسافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية.

ويؤيد المتهم السادس تنظيم داعش ويقتنع بوجوب الأعمال التخريبية بالمملكة لصالح التنظيم، ويجتمع مع أشخاص يسافروا مناطق الصراع للمشاركة في أعمال قتالية.