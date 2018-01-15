كاثرين دينوف تعتذر لضحايا الاعتداءات الجنسية

باريس(صدى):

وجهت الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، مساء أمس الأحد، اعتذارها إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية، بعد توقيعها خطاب مفتوح تم وصفه بأنه يقلل أهمية الاعتداءات الجنسية.

وقالت ” دينوف ” في مقال لها بصحيفة ” ليبراسيون ” ، ” أوجه التحية لكل ضحايا هذه الأعمال المهينة اللاتي ربما يكن قد شعرن بالإساءة بسبب هذا الخطاب الذي نشر في صحيفة لوموند، أقدم لهن فقط اعتذاري “.

وأكدت أن الخطاب الأصلي لا يوجد به أمر ينص على أن التحرش أمر جيد وإلا لما كانت وقعت عليه، مضيفه ” اكره هذه الصفة في عصرنا، حيث يشعر كل شخص أنه لديه الحق لمحاكمة الآخر والحكم عليه وإدانته، العصر الذي تؤدي فيه اتهامات بسيطة على شبكات التواصل الاجتماعي للعقاب والاستقالات… وأحيانا الإعدام الإعلامي “.

وكانت ” دينوف ” تعرضت إلى هجوم حاد وموجة غضب شديدة عقب صدور خطاب مفتوح وقعته كاثرين مصرحه خلاله بأن المغازلة الملحة ليست جريمة، والذي قال المنتقدون إنه يقلل من أهمية قضية الاعتداءات الجنسية.