حمود العنزي (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية حالة الاستنفار بعد الاشتباه في وجود حالة إصابة بأنفلونزا الطيور، حيث أصدرت توجيهات بإغلاق جميع أسواق الطيور الشعبية اليومية بكافة المناطق.

كما وجّهت الوزارة بضرورة التأكد من رفع درجة الطوارئ، ومتابعة أسواق الطيور، وحظر تجمعات الطيور العشوائية تحسُبًا لظهور حالات اشتباه، وكذلك الإبلاغ عن وجود حالات اشتباه بالمرض؛ تظراً لوجود نفوق عال وأعراض عصبية ونفسية في عدد من أنواع الطيور.

كما كلفت أمانة الطائف مندوبين كأطباء بيطريين، ومُراقبين صحيين، بالوقوف على جميع أسواق الطيور واتخاذ اللازم وفق الأنظمة، غداً الثلاثاء.