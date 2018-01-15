” الغذاء والدواء ” تحذر من استعمال إمنوفيد خلال فترة الحمل

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يجب على الحامل أو من تنوي الحمل تجنب استعمال ريفليميد /إمنوفيد.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أن ريفليميد يستخدم لوحده في علاج المرضى البالغين الذين شخصت لديهم أنواع معينة من متلازمة خلل التنسج النخاعي ، ولدى هؤلاء المرضى لا يكون نخاع العظام خلايا دم صحية كافية في الجسم “.

وأكدت أنه قد يسبب للمرأة الحامل تشوهات خلقية خطيرة للجنين أو حالات وفاة له ، ويزيد خطر التعرض لجلطات الدم في الأوردة والرئتين ، وقد يتسبب في حدوث آلم في منطقة الصدر وتورم في إحدى الذراعين أو الساقين أو كلاهما “.