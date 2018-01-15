ضبط معمل حلويات مخالف ومصادرة 300 كيلو بمكة

حسين العلي(صدى):

تمكنت الفرق الرقابيه التابعة لبلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة من ضبط معمل للحلويات والمعجنات مقام داخل حوش عشوائي بمنطقة شرائع المجاهدين ، وذلك بعد الاشتباه به ، حيث تبين بعد مداهمته أن الموقع غير مرخص ويُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة ، يقومون بتصنيع وعمل الحلويات وتغليفها وتعبئتها ، ومن ثم يقومون بتوزيعها على المحلات بالمنطقة .

وقال رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري ، ان البلدية تكثف جهودها الرقابية من خلال الفرق الميدانية المكونه من المراقبين الصحيين ، حيث يقومون بمتابعة مثل هذه المخالفات أولا بأول والقضاء عليها وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتأكد من سلامة كل ما يقدم لهم من المواد الغذائية .

وقد تمت مداهمة الحوش ، حيث وجد به العديد من المخالفات كونه مكان غير مخصص لإعداد الطعام ومغطى بالهناجر، ويفتقد إلى أبسط الاشتراطات الصحية والتجهيزية ومقومات النظافة ، ، اضافة الى أن جميع العمال الموجودين لا يحملون شهادات صحية ، وقد تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية تقدربـحوالي(300) كيلو حلويات مشكلة مجهزة للتوزيع بالأسواق و(2) كيس دقيق كبير ، كما تمت مصادرة العديد من الأدوات والمعدات المستخدمة ، والتي شملت (6) أنابيب غاز و(4) بوتوجازات وحوالي (60) قطعة من الصواني والقدور والاواني غير الصالحة للاستخدام ، وتم القبض على العمالة الموجودة والبالغ عددهم (11) عامل ، وتسليمهم الى الجهات الامنية المختصة ، وتم إغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه .

وشكر البشري كافة المراقبين والفرق الميدانية التي تبذل جهود كبيرة للقضاء على هذه الظواهر ، لافتاً الى ضرورة مواصلة تكثيف الجهود في متابعة كافة الانشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد ومحاربة الظواهر التي تشكل خطرا على الاصحاح البيئي ، مؤكدا بأن البلديه لن تتوانى عن تطبيق الانظمه والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة الغذاء .