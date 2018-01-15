عائلة متسابق ذا فويس كيدز تتبرأ منه

أماني الغامدي(صدى):

نفت عائلة الشيخ طه مرسي الفشني ، صلة القرابة التي أعلن عنها والد المتسابق ” خالد الفايد في برنامج ” ذا فويس كيدز ” ، بالشيخ طه سواء من ناحية الأب أو الأم .

وقال ابن الشيخ طه الفشني في تصريحات إعلامية : أن الطفل خالد الفادي ليس قريبنا من قريب أو بعيد، ورغم ذلك نتمنى له التوفيق” .

والذي سبب في هذه الحالة من اللغط، هو تصريح والد الطفل خالد الفايد لإحدى الصحف المحلية ، حيث أشار أنه من عائلة الشيخ الشهير طه الفشني.

وكان المتسابق الصعيدي خالد الفايد حقق نجاحاً منقطع النظير خلال مشاركته في برنامج ” ذا فويس كيدز ” في موسمه الثاني، حيث أشعل المسرح بغنائه لأغنية “سهرت الليل” لجورج وسوف، ومما دفع لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس كيدز ” للدخول في مشادة، حيث حاول كل مدرب أن يضم خالد الفايد إلى فريقه، إلا أن المتسابق في النهاية اختار الانضمام إلى فريق تامر حسني.

ولم يحالف الحظ المشترك خال الفايد، ليخرج من برنامج ” ذا فويس كيدز ” في أولى حلقات المواجهة.