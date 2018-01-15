قراصنة أتراك يخترقون حساب رئيس تحرير مجلة مناهضة لسياسة ” أردوغان “

أنقرة(صدى):

قرصن عدداً من العناصر الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحساب الشخصي لرئيس تحرير مجلة ” دير شبيجل ” الألمانية المناهضة لسياسة أردوغان.

وكتب القراصنة، على حساب كلاوس برينكبايومر، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، رسالتين اعتذار باللغتين التركية والألمانية للرئيس التركي، مقرونة بصورته وعلم بلاده، مشيرين إلى أن المجلة تعترف بنشرها أخباراً كاذبة عن أردوغان.

واستمرت عملية القراصنة لعدة ساعات صباح أمس الأحد، وبعدها نجح رئيس تحرير المجلة في استعادته بعد لجوئه إلى فريق دعم فني متخصص في هذا الشأن.