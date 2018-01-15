الحذاء.. أحدث طرق الغش عند الطلاب المصريين

القاهرة(صدى):

ضبطت تسع حالات غش بطرق جديدة، اليوم الإثنين، داخل قاعات امتحانات كلية التجارة بجامعة الإسكندرية المصرية.

وقال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية شمال القاهرة أنه تم ضبط 9 حالات غش جديدة سواء تلبس بالغش أو الشروع فيه أو الإخلال بنظام الامتحان خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017 /2018 لطلاب الفرقة الأولى تجارة انتساب.

وأضاف الصيفي، إن الطلاب استخدموا طرق حديثة للغش، حيث تم ضبط طالبة تقوم بتدوين الإجابات بخط صغير على حذاء خاص بها حتى تتمكن من الغش، بالإضافة إلى 6 طلاب آخرين كتبوا بعض الإجابات على أيديهم، وضبط حالة غش بالهاتف، بالإضافة إلى آخر ابتلع أداة الغش المستخدمة ليهرب من الإحالة إلى التحقيق.

يذكر أنه تم إحالة الطلاب إلى مجالس تأديبية للتحقيق معهم وتطبيق اللائحة عليهم لإصدار القرارات التأديبية بحقهم.