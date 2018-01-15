” أبا الخيل ” يجدد دعوته للنساء العاملات بالتسجيل في برنامج ” قرة “
جدّد المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، خالد أبا الخيل، دعوته إلى النساء العاملات بالتسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرة ” .
وأكد أن البرنامج يتيح للمرأة العاملة، الاطلاع على المراكز المرخصة والمناسبة لضيافات الأطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرة ” ، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.
يذكر أن البرنامج يغطي جميع مناطق المملكة، حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، كما أن ” هدف ” يتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلين للمستفيدة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6108 ] نشر منذ 39 دقيقة
خليهم اولآ يتزوجون قولوا امين دعمكم قطار