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” أبا الخيل ” يجدد دعوته للنساء العاملات بالتسجيل في برنامج ” قرة “

” أبا الخيل ” يجدد دعوته للنساء العاملات بالتسجيل في برنامج ” قرة “
حمود العنزي (صدى):

جدّد المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، خالد أبا الخيل، دعوته إلى النساء العاملات بالتسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرة ” .

وأكد أن البرنامج يتيح للمرأة العاملة، الاطلاع على المراكز المرخصة والمناسبة لضيافات الأطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرة ” ، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

يذكر أن البرنامج يغطي جميع مناطق المملكة، حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، كما أن ” هدف ” يتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلين للمستفيدة.


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