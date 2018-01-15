للمرة الثانية.. المقاتلات القطرية تعترض مسار طائرة مدنية إماراتية

طلال الضوي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الإثنين، اعتراض المقاتلات القطرية لطائرة مدنية إماراتية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في مسارها الاعتيادي.

وأكدت الهيئة أن الرحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليًا.

وكانت المقاتلات القطرية، اعترضت صباح اليوم، طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، أثناء تحليقها في المسارات المعتادة.