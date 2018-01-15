دراسة: 75% من وفيات تلوث الهواء بالهند داخل الريف وليس الحضر

نيودلهي(صدى):

كشفت نتائج دراسة جديدة أجريت في الهند بشان تلوث الهواء، أن 75 % من الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء في عام 2015، تقع في الريف الهندي، وليس في المناطق الصناعية أو المدن الكبرى.

ويعيش ثلثي سكان الهند في المناطق حيث يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة. بينما يظن العالم أن العاصمة الهندية نيوديلهي هي الأكثر مدنا تلوثا في العالم.

وقال أحد الخبراء المشاركين في الدراسة الجديدة أن تلوث الهواء أصبح مشكلة كبيرة في الهند، وتأثيره لا يقتصر على المدن الكبرى والمناطق الصناعية، وإنما يمتد إلى المناطق الريفية أيضا.