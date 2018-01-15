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بالصورة.. نجاح عملية صالح القميزي

بالصورة.. نجاح عملية صالح القميزي
نواف السالم(صدى):

أجرى لاعب نادي الشباب صالح القميزي، صباح اليوم الاثنين، عملية جراحية نتيجة إصابته بكسر في عظم الترقوة.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر ” ، نجاح العملية التي تم إجراؤها في مستشفى الدله، قائلًا ” أجرى اللاعب صالح القميزي عملية جراحية صباح اليوم “كسر في عظم الترقوة” تكللت بالنجاح ولله الحمد، وذلك تحت إشراف الراعي الطبي للنادي بالتعاون مع مستشفى دله ” .

وكان تعرض ” القميزي ” للإصابة بكسر في الترقوة عقب سقوطه في أرض الملعب خلال مباراة الاتفاق أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري المحترفين، بعد لعبة مشتركة مع لاعب الاتفاق.


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