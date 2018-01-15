بالصور.. الكشف رسميا عن ” فورد رينجر 2019 ” الجديدة كليا

واشنطن(صدى):

كشفت فورد عن رينجر 2019 الجديدة كلياً ، جاء ذلك بعد تقديم شيفروليه سيلفرادو 2019 منذ بضعة ساعات.

مقرر تدشينها في معرض ديترويت للسيارات 2018 ونزولها بالأسواق العالمية في نهاية العام الجاري للمنافسة بقطاع البيك أب متوسط الحجم، تحديداً مع شيفروليه كولورادو وتويوتا تاكوما.

واجهة رينجر الأمامية يُهيمن عليها شبك أمامي صغير نسبياً مُحاط بمصابيح أمامية LED اختيارية، غطاء المحرك مُنتفخ، الرفرف الأمامي به فتحات تهوية، وكذلك فإن أقواس العجلات عضلية ، ويقع في خلفها مميزات بالتصميم كالمصابيح الخلفية العمودية وباب صندوق التخزين الموسوم عليه كتابة RANGER.

سيتم توفير 3 فئات مختلفة وهي XL وXLT ولاريتا، وسيتوفرون مع حزمتي كروم وسبورت، وبغض النظر عن ذلك فسوف تتاح رينجر حصرياً بإعداد SuperCab وSuperCrew.

أكثر خيار ملحوظ هو حزمة FX4 للطرق الوعرة والتي تضيف إطارات لجميع التضاريس ونوابض وألواح أمامية للحماية فائقة الصلابة، كما أن هنالك نظام للإدارة على التضاريس مع 4 أنماط للقيادة ونظام جر جديد كلياً يساعد بثبات البيك أب أثناء تواجدها على الطرق الوعرة.

بالنسبة للمقصورة، فهي تأتي بمقود سميك وعدادات قياسات عالية التقنية مع شاشتي عرض LCD، كما يتميز الموديل بزخرفات معدنية وطلاء على لوحة القيادة.

بين الخيارات المتوفرة، هنالك شاشة للمعلومات والترفيه 8 إنش مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وكذلك المساعد الرقمي فورد+أليكسا، وإلى جانب ذلك فمتوفر منافذ لشحن الأجهزة الذكية ونظام صوتي فاخر ونقطة واي فاي 4G LTE تدعم حتى 10 أجهزة.

ستكون مدعومة بمحرك إيكوبوست 2.3 لتر 4 سلندر مع جير أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، وصحيح أن فورد لم تكشف عن قوّته ولكنه متوفر في موستنج 2018 بـ 310 حصان و350 رطل-قدم من عزم الدوران، وبالنسبة لنظام الدفع فسيكون خلفيا قياسيا بينما الدفع الرباعي اختيارياً.

تقول فورد أن البيك أب الجديدة لديها إطار فولاذي عالي الصلابة وموجّه عرضي مزدوج للتعليق الهوائي، كما أنها تأتي بألواح انزلاقية أسفل الجسد للحماية في نسخ الدفع الرباعي.

على ناحية السلامة، تعرض فورد رينجر 2019 فرامل ذاتية للطواريء ومساعد البقاء بالحارة وتنبيه مغادرة الحارة، كما يمكن توفير الحصول على الموديل مع نظام التحكم التكيّفي بالسرعة ونظام استشعار الأجسام بالخلف وتنبيه البقعة العمياء والكشف عن المشاة.