” غازكو ” تصرف 1000 ريال بدل غلاء لموظفيها

علي القحطاني (صدى):

أقر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية ” غازكو ” ، بصرف بدل غلاء معيشة شهري بمقدار1000 ريال لجميع الموظفين السعوديين، ممن تقل رواتبهم عن 20000 ريال لمدة عام.

وجاء ذلك القرار، لتحفيز منسوبي الشركة لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء في سبيل تحقيق أهدافها ورفع الإنتاجية ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء، باعتبارهم شركاء أساسين في استمرار نموها وتطورها، ودفعها للأمام.

وثمن الأستاذ محمد بن عمير العتيبي رئيس مجلس إدارة “ غازكو ” الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومدى حرصها على تلمس احتياجات المواطنين والتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.