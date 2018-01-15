خدمة مواقف السيارات بمطار الملك خالد نظير ريالا واحدا في الساعة

علي القحطاني (صدى):

أعلن نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بمطارات الرياض، سامي الحسيني، عن تدشين خدمة مواقف السيارات للفترات الطويلة في مطار الملك خالد الدولي؛ لخدمة المسافرين المغادرين لفترات طويلة.

وأوضح ” الحسيني ” ، أنه يمكن للمسافر التنقل بين صالات السفر عبر خدمة باصات النقل الترددي للوصول إلى صالة 5 التي تتحرك كل 10 دقائق بين الصالات، حيث يتم الاستفادة منها فور استلام تذكرة الدخول عبر شباك بوابة ساحة المواقف.

وأضاف، أن الخدمة تقدم نظير أسعار رمزية حيث تصل قيمتها للساعات بعد اليوم الثاني ريالاً واحداً للساعة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مواقف سيارات صالة السفر رقم 3 للراغبين في الحصول عليها.