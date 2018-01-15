بالفيديو.. لحظة انفجار بركان في أندونيسيا

جاكرتا(صدى):

أطلق ثوران بركان قصير في أغونغ بجزيرة بالي في أندونيسيا، أعمدة كثيفة من الرماد ، لم تسفر عنها أي إصابات.

وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث الإندونيسية، اليوم الاثنين، إن بركان أغونغ في جزيرة بالي أطلق أعمدة كثيفة من الرماد لمسافة 2500 متر في السماء.

وأشار المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، إلى أن الثوران كان قصيرا ولم تسفر عنه أي إصابات، مؤكدا أن مطار الجزيرة الدولي يعمل بشكل طبيعي.

وكانت السلطات قد رفعت التحذير إلى أعلى مستوى في 27 نوفمبر، وطلبت إجلاء حوالي 100 ألف شخص.