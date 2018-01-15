السيطرة على حريق بمساحات واسعة في بلقرن

محمد بن طحيطح(صدى):

صرّح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، بأن فرق الدفاع المدني باشرت حادث حريق في أعشاب يابسة وأشجار وشجيرات وبعض أشجار العرعر وأشجار الزيتون البري.

وقال ” العاصمي ” ، إن مساحة الأراضي المشتعل في الحريق قدرت بـ 100×80 m ، وذلك في موقع جبلي بقربة العلا مركز باشوت بمحافظة بلقرن، حيث تم احتواء الحريق وإخماده.

وأعلن ” العاصمي ” ، أن عبث مجهولين في الموقع تسبب في هذا الحريق، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة حيال استلام الحادث ومتابعة الحالة.