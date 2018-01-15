تفاصيل وفاة مواطن بسبب إهمال مستشفى.. و ” الصحة ” تتصرف بعد الوفاة

نايف السالم(صدى):

روى المواطن سلطان العسيري، قصة وفاة والده في مستشفى الثغر بجدة، نتيجة للإهمال وعدم وجود إمكانيات متاحة بالمستشفى، موضحاً أن والد كان يحتاج إلى غسيل كلى ولكن المستشفى لا تملك جهاز للغسيل الكلوي.

وأضاف ابن المتوفى، الذي يبلغ من عمره 77 عاماً، أن والده ظل في طوارئ المستشفى لمدة 6 أيام متواصلة رغم حالته الصحية المتدهورة، فقد كانت المستشفى تؤكد عدم وجود أسرة شاغرة بالعناية المركزة.

وأضاف أن والده توفي إثر هذا الإهمال والمماطلة في الإجراءات، مشيراً إلى أنه بعد وفاته وجد ثلاجة الموتى معطلة لذلك تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.

من جانبها، برّرت الشؤون الصحية بالمستشفى الوفاة بأن المريض لديه الكثير من الأمراض حيث كان يعاني من تسمم جرثومي،، وفشل في الجهاز التنفسي، وفي معظم وظائف الجسم، بالإضافة إلى أن سنه كبير.

وأضافت أنه تم وضع حالته على برنامج ” إحالتي ” لاستكمال علاجه.

لكن ابن المتوفى، أكد أنه قدّم شكوى ضد وزارة الصحة للمطالبة بمحاسبة المقصرين، مشيراً إلى أن الصحة اتصلت عليه لتخبره بأن هناك أسرة شاغرة لكن بعد وفاة والده.