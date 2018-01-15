العرب يشنون هجوما حادا على الدوحة.. ويؤكدون: آخر مسمار في نعش حكومتها

طلال الضوي(صدى):

يستمر النظام القطري الغاشم، في إلحاق الأذى بدول الخليج العربي، غير مهتمًا سوى بالدفاع عن إيران ودعمها في نشر الإرهاب على أراضي الوطن العربي.

واندلعت الاحتجاجات على منصة موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تزامنًا مع اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية، خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة.

وشن نشطاء العرب هجومًا لاذعًا على تنظيم الحمدين، وممارساتهم الغير أخلاقية ضد المواطنين الأمنين، عبر تدشين، وسم ” قطر تعترض طايره إمارتيه ” ، مشيرين من خلاله إلى أن تصرفات قطر هي تنفيذُا للمخططات الإيرانية التي تسعى للنيل من أمن دول الخليج.

وفي هذا الصدد ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المتابعين، عبر الوسم.

قال محمد: ” حكومة عزمي بشارة في الدوحة، تحاول إظهار أنها بحال وقوة تكفي لمواجهه الامارات بعد إنشغال أسيادهم في طهران لكن ما اظهرته هو حقيقة لتلك الحكومة انها اذل واحقر من أن تكون نداً لدولة الرجال في أبوظبي ” .

وأضاف رضا بخش: ” الأمارات والسعودية بلد واحد وقلب واحد و شعب واحد .. أي لعب بالنار من الجانب القطري سوف يندم عليه الحمدين كثيرا .. ” .

وتابع علي: ” صدق المثل اللي يقول ضربني وبكاء وسبقني واشتكى هذه هي بنت شريفه ماتغير طبايعه الله يعين الشعب القطري الشقيق ” .

وأشار عبد الله بن غازي إلى أن ما حدث اليوم أخر مسمار في نعش الحكومة القطرية، قائلًا: ” هل هذا أخر مسمار في نعش الحكومة القطرية، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ” .