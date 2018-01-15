بالصور.. ” تحلية المياه ” توقع مذكرة تفاهم مع ” نيدو “

سعيد العجل(صدى):

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مذكرة تفاهم مع منظمة الطاقة المتجددة وتنمية التكنولوجيا الصناعية باليابان ” نيدو ” ، وذلك لتفعيل مشروع ” ميغاطن ” الذي يجمع بين المؤسسة والشركات المنفذة ويهدف إلى إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة تعمل بتقنية التناضح العكسي، حيث تم تبادل مذكرات التفاهم التي أبرمها كل من معالي محافظ ” تحلية المياه ” المهندس/ علي بن عبد الرحمن الحازمي ورئيس منظمة الطاقة المتجددة السيد/ كازيو فيركاوا.

جاء ذلك على هامش منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار، وانعقد يوم الأحد 27/4/1439هـ الموافق 14/1/2018م، بفندق الفيصلية بالرياض، في سبيل الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين البلدين تحت شعار ” الرؤية السعودية اليابانية 2030 ” .

ويسهم مشروع ” ميغاطن ” في الاستخدام الأمثل للطاقة وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، لكونه يعمل بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، والتي توفر بدورها الطاقة وتسهم في تحسين فعالية الأداء والعمل بالمصانع.

الجدير بالذكر أن هذه المذكرة تأتي ضمن مشروعات الشراكة الفاعلة بين البلدين التي بدأت من أكثر من 60 عاماً وشهدت نقلات نوعية تمثلت في عدد من الاتفاقيات الثنائية، وذلك بفضل الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في مارس2017 م، والتي أثمرت الكثير من الدعم والرؤى الاستراتيجية المشتركة بين المملكة واليابان.

