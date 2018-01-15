الإحصاء: 5 منافذ جمركية للواردات السلعية خلال الربع الثالث عام 2017

نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين ،أهم خمسة منافذ جمركية لـ الواردات السلعية للملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2017م ضمن المؤشرات الاقتصادية.

وبلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية (114456 )مليون ريال في الربع الثالث من عام 2017 ، وقد دخلت( 35570 )مليون ريال من الواردات إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي ، أي ما يعادل 31.1%من الإجمالي.

وتليها المنافذ الرئيسية الأخرى وهي ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (19.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض 9.9% ، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 8.1%، والبطحاء 7.1% ،وشكلت هذه المنافذ الخمسة75.8%من إجمالي الواردات السلعية للملكة.

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