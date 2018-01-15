بايرن ميونيخ يخطط لضم غوريتسكا

ماجد محمد(صدى):

أعلن كارل هاينز رومينيغيه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، عن خطته لضم اللاعب ليون غوريتسكا في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل، لكنه لم يؤكد إتمام الصفقة، حيث أنه سيلقى تحديات صعبة، نظرا لاستهداف معظم الأندية الكبرى للاعب.

وقال رومينيغيه عن مصير اللاعب: ” لم تحسم الصفقة بعد ،الصفقة لم تتم إلا عندما يخضع اللاعب للكشف الطبي ويوقع عقود إنتقاله للبايرن وهذا ممكناً خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة”.

وتابع: “ كل التفاصيل سيتم الإعلان عنها عند توقيع العقود وإجراء الكشف الطبي حيث أن غوريستسيكا هدفاً قوياً للعديد من الأندية الكبرى ”.

وأضاف: “ برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس يراقبون اللاعب ويستهدفون التعاقد معه لذلك أؤكد أن الأمر صعباً ”.