رغم خيانة الزوج.. محكمة سويسرية تغرم امرأة 10 آلاف دولار

برن(صدى):

ألزمت محكمة سويسرية، مواطنة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، بتهمة خرق الخصوصية بعد قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاص بزوجها دون علمه.

واكتشفت المرأة التي أعفيت من الغرامة فيما بعد، أن الزوج يتبادل الرسائل الغرامية مع نساء أخريات، الأمر الذي أدى إلى انفصالهما بشكل نهائي

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واشترطت المحكمة، على السيدة عدم ارتكاب أي جنايات مماثلة خلال العامين المقبلين، نظير إعفائها من الغرامة، حيث استبعدت تهمة ” اختراق الحساب ” ؛ نظراً لمعرفتها بكلمة الدخول للحساب.