والد الطفل الاتحادي بالكلاسيكو: رغبت في دمج ابني مع المجتمع وتشجيع فريقه
قال والد الطفل ذو الاحتياجات الخاصة الذي ظهر بمدرجات التشجيع بمباراة الهلال والاتحاد، السبت الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” جرحني بعض الردود وبعض الرسائل لي على الخاص .. ابني من أغلى الفئات على قلوبنا وهم فئة ذوي الهمم العالية ومرضه مرض عضال لا شفاء منه ” .
وأضاف: ” هدفي من أخذه للملعب تحقيق رغبته ودمجه مع المجتمع بصورة طبيعية ولم يكن لأي هدف أخر .. أشكر من دعمني ومن أبدى امتعاضه من الصورة ” .
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا بالتعاطف مع الطفل، وجزء آخر هاجم الوالد للسماح بالطفل حضور المباراة داخل الملعب.
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