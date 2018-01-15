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والد الطفل الاتحادي بالكلاسيكو: رغبت في دمج ابني مع المجتمع وتشجيع فريقه

والد الطفل الاتحادي بالكلاسيكو: رغبت في دمج ابني مع المجتمع وتشجيع فريقه
ماجد محمد(صدى):

قال والد الطفل ذو الاحتياجات الخاصة الذي ظهر بمدرجات التشجيع بمباراة الهلال والاتحاد، السبت الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” جرحني بعض الردود وبعض الرسائل لي على الخاص .. ابني من أغلى الفئات على قلوبنا وهم فئة ذوي الهمم العالية ومرضه مرض عضال لا شفاء منه ” .
وأضاف: ” هدفي من أخذه للملعب تحقيق رغبته ودمجه مع المجتمع بصورة طبيعية ولم يكن لأي هدف أخر .. أشكر من دعمني ومن أبدى امتعاضه من الصورة ” .
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا بالتعاطف مع الطفل، وجزء آخر هاجم الوالد للسماح بالطفل حضور المباراة داخل الملعب.


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