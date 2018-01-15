بلدية الداير بني مالك تستنفر طاقاتها للتعامل مع الأمطار

تركي السالم(صدى):

اتخذت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، جميع استعداداتها، وسخرت إمكاناتها لنزح مياه الأمطار وإزاحة الصخور والأتربة من الطرقات الرئيسية وداخل الأحياء وأماكن تجمعاتها وفتح وتعبيد الطرقات ، وذلك بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام .

وأوضح رئيس البلدية محافظة الداير المكلف جبار بن محمد الريثي، أن البلدية استنفرت طاقاتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقوم بتأدية أعمالها ومهامها في فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، فيما تم توجيه فرق الحركة والصيانة بالعمل على مدار الساعة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها ليتمكن الأهالي وسكان القرى من الوصول إلى منازلهم .