بالصور.. إزالة عدد كبير من المباني والأحواش المخالفة بشوقية مكة

حسين العلي(صدى):

أكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة المهندس ممدوح بن محمد عراقي، اليوم الاثنين، أن البلدية لن تتهاون في إزالة أي تعديات على الأراضي العامة والبناء بطرق عشوائية مخالفة، من شأنها تشويه المنظر العام.

وأوضح ” عراقي ” أن البلدية بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية تمكنت، أمس الأحد، من إزالة عددًا كبيرًا من المباني والأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية متعديه على الممتلكات العامة.

وأضاف أن هذه المباني كانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، لافتًا إلى أن الفرق الميدانية تواصل مراقبة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق.

