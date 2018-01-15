” الإفتاء ” تكشف حكم توقع الطقس استنادا على الظواهر الكونية
أعلنت اللجنة الدائمة للفتوى، عن حكمها على توقع حالة الطقس استنادا على الظواهر الكونية، مؤكده أنه من يتوقع حالة الطقس استنادًا على الظواهر الكونية لا بأس به، بشرط أن لا يعتقد أن هذه الظواهر مؤثرة فاعلة بنفسها.
وأوضحت اللجنة مقصدها حيال ذلك، أنه إذا استند المتوقع على الظواهر الكونية بمعني أنها هى التي تخلق الحوادث، فإن هذا شرك أكبر.
وشددت اللجنة على أن لا يجعل الشخص المتوقع الظواهر الكونية، سببًا يدَّعي به علم الغيب، وسببًا لحدوث الخير والشر، وأن لا يخرج بهذا التوقع عن حيز الاحتمال والظن استنادًا على تلك الظواهر، فلا يجزم ولا يقطع .
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2219 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذا كثيررررر 😂ههههههههههه … العالم فين وصلو بالعلم وانتو تتكلمو في أمور مفروغ منها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25530 ] نشر منذ 2 ساعتين
التوقعات بحالة الطقس
أغلبها تكون صحيحة
مع مقولة غدآ إن شاءالله
أو الأسبوع المقبل بأذن الله
والله أعلم🤔
طبعآ حالات الطقس والنجوم وووووو
هذي أشياء معروفه ومتوقع حدوثها بسبب الدراسات
ناهيك عن أن الأولين الي ماكان عندهم أدوات ومناظير ودراسات
كان يعرفونها
حالات الطقس خلقت مع بداية خلق الكون
وأصبحت الناس متمرسة عليها
أعطيك مثال
براد مويه تحطه على النار يفور من العشاء الى الصباح!
تسألني وش توقعي؟
بقولك يصبح مافيه ولا قطرة ماء كله تبخر
هذا كمثال بسيط
وتوقعي هذا ليس علمآ للغيب لكنه شي معروف
كذلك الأخوان فالأرصاد يستدلون بتوقعات الطقس من النجوم والأبراج وتحركات الرياح
والمد والجز وتجمع الغيوم وتبلد السماء
هذي كلها أشياء يتم الأستنتاج منها🤔