بقرة تقتحم مطارا وتسبب الارتباك للطائرات

نيودلهي(صدى):

أثارت بقرة هائجة حالة من الفوضى داخل مطار بمدينة أحمد آباد غربي الهند، بعد أن اندفعت بجنون على المدرج في مطار ” سردار فالابهبهاي ” الدولي.

ما أثار ارتباك طائرتان واضطريتا للتراجع عن الهبوط واستكمال رحلتهما إلى مومباي، فيما تأخّرت طائرات أخرى عديدة، بينما كانت السلطات تحاول السيطرة على البقرة، واستغرق الأمر 90 دقيقة قبل أن يتمكن أفراد الأمن والعاملين بالمطار من السيطرة على البقرة .

وقال غوروبراساد موهاباترا، رئيس هيئة مطارات الهند في تصريحات إعلامية، كانت بقرةً ضالةً دخلت من جهة تحميل البضائع، وكانت مجنونة بعض الشيء، وراحت تركض في منطقة العمل. وكلفتُ مدير المطار بالتحقيق في الأمر ورفع تقرير .